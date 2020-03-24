Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde - Son Dakika
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Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde

13 dakika önce

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların alışverişini yapıp, evlerine götürüyor.

Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde, System.String[]

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların alışverişini yapıp, evlerine götürüyor.

Trabzon'da ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerce, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Grup görevlileri, 7/24 çalışıp, çağrılar doğrultusunda gelen talepleri karşılıyor. Adres ve telefon bilgileri alınan vatandaşların ihtiyaçları kısa sürede karşılanıyor.

VALİ USTAOĞLU'NDAN ZİYARET

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamlığı'nda oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Grubun çalışmalarına ilişkin konuşan Vali Ustaoğlu, 'Evde kal' çağrılarının Trabzon'da karşılık bulduğunu vatandaşların alınan tedbirlere daha çok uyması gerektiğini vurguladı. Grubun dün akşam itibariyle bin 73 çağrıya yanıt verdiğini kaydeden Vali Ustaoğlu, "Tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yürütülüyor. Bu gruplarımızı her ilçemizde kurduk. 24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ülkemizin geçirdiği bu süreç içinde tek başına yaşayan veya kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın, her türlü ihtiyacını giderme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz de. Vatandaşlarımız bilinçlenmeye başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Trabzon olarak açıkçası bu konudaki gözlemim genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu konuda çok sıkıntı çekmedik. Trabzon'da şu an Allah'a şükür genel hatlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uyduğunu gözlemliyorum. Tüm tedbirler bizler için. Onların başka kişilerle temasını önlemek için evlerde tutuyoruz" dedi.

VALİ ÇAĞRIYA BAKTI

Vali Ustaoğlu, çağrı merkezini de ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Ustaoğlu, burada telefonla gelen bir çağrıya da bakarak, yaşlı vatandaşın isteklerini not edip, ilgililere bildirdi.


Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: DHA

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