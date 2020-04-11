Trabzon'da Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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Trabzon'da Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor
6 saat önce
Trabzon'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine ekmek ulaştırdı.
Trabzon'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Vefa Sosyal Destek Grupları, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine ekmek ulaştırdı.
Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kaymamaklıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda ekmek dağıtımına başladı.
Destek grubu görevlileri, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde, evlerinden ayrılamayan vatandaşlara ekmek ulaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:06 Kaynak: AA
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