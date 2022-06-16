Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

16.06.2022 17:32
Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kalp krizi geçirerek vefat eden ilkokul öğrencisi Alperen Zenbil, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kalp krizi geçirerek vefat eden ilkokul öğrencisi Alperen Zenbil, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Zenbil için Merkez Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Zenbil'in ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zenbil'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 4 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da ameliyat olan Zenbil'in doktor kontrolünde olduğu öğrenildi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinden Zenbil için taziye mesajı yayımladı.

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Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı Karnesini alacaktı, kalbi dayanmadı Karnesini alacaktı, kalbi dayanmadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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