Yaklaşık 4 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara 'da ameliyat olan Zenbil'in doktor kontrolünde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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