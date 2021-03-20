Trabzon'da vektörle mücadele çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastalık taşıyan canlılarla mücadeleye termal ve kanal sisleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehirde daha rahat bir yaz mevsimi geçirilmesini sağlamak adına sivrisineklerin kışlak alanı olan rögar, kirli su, yağmur suyu, bakslar ve menfezlerde vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon'u daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek ve toplum sağlığını korumak adına 10 ekip, 18 ilçede termal ve kanal sisleme ile vektörle mücadele çalışması yapıyor.

Vektörle mücadele hizmetiyle sivrisinek, karasinek, fare gibi hastalık taşıyıcı popülasyonların insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması hedefleniyor.

Vatandaşlar, "Alo 153" hattını arayarak bu yöndeki şikayet ve taleplerini iletebilecekler.