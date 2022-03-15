Trabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı - Son Dakika
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Trabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

15.03.2022 17:22
Trabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, inşaat çalışmaları devam eden viyadüğün ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, inşaat çalışmaları devam eden viyadüğün ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Bordo-mavili taraftarlar Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten viyadüğe Trabzonspor bayrağı asılmasını istedi.

Bunun üzerine Genç'in talimatıyla şehre en hakim noktadaki Kanuni Bulvarı'nın Boztepe geçiş viyadüğü ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı.

Şehre gelenlerin de dikkatini çeken dev bayrak, taraftarlardan ilgi görüyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlardan gelen istekleri geri çevirmediğini söyledi.

Şehrin şampiyonluğa hazır olduğunu vurgulayan Genç, "Güzel bir hava yakalandı. Bu havayı şampiyonluğun son 100 metresi gibi görüyoruz. Biz de yavaş yavaş şehrimizi süslemelere başladık. Çok mutluyuz. Gidişat çok güzel. 'O sene bu sene' diyoruz. Sekizinci şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

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Trabzonspor, Ortahisar, Trabzon, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da viyadük ayaklarına 661 metrekarelik Trabzonspor bayrağı asıldı - Son Dakika
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