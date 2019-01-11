Trabzon'da Wushu Sporuna İlgi Artıyor

Trabzon
'da wushu sporuna ilgi her geçen gün artıyor.
Hem fiziksel, hem de zihinsel faydaları nedeniyle ilginin sürekli arttığı wushu branşı, Trabzon'da da son yıllarda en fazla tercih edilen spor dallarından biri oldu.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yomra
Cimnastik Salonu ve Spor Kompleksinde devam eden wushu antrenmanlarına sadece küçük kızlar değil, orta yaştaki kadınlar da büyük ilgi gösteriyor.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı açıklamada, Türkiye
'nin en modern cimnastik salonlarından birinin bulunduğu Yomra'daki dev kompleksteki antrenmanlarda kadın sayısının sürekli artmasına dikkat çekti.
Öztürk, öğrencilerin özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayan wushu sporuna kadınlarında ilgi gösterdiğini belirterek, "Evde oturmak yerine kurslarımıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Wushu ile bir yandan stresten arınıyorlar, öte yandan bedenine hareket imkanı sunduğu için sağlıklı bir ömür geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.