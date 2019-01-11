Trabzon'da Wushuya İlgi Gösteren Bayanların Sayısı Hızla Artıyor

Wushu branşı, Trabzon'da da son yıllarda en fazla tercih edilen spor dallarından biri oldu.

Wushu branşı, Trabzon'da da son yıllarda en fazla tercih edilen spor dallarından biri oldu.



Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yomra Cimnastik Salonu ve Spor Kompleksinde devam eden wushu antrenmanlarına sadece küçük kızlar değil, orta yaştaki kadınlar da büyük ilgi gösteriyor.



Kuvvet, esneklik, kemik gelişimi ve dayanıklılık gibi fiziksel katkılarının yanı sıra motivasyon, denge, dikkat ve merkezi sinir sistemini kuvvetlendirmek gibi yönleriyle de tercih edilen wushunun kişinin özgüven duygusunun artmasında büyük fayda sağladığını kaydeden Antrenör Tuba Kına Sağır, "Çocukların gelişimi ve motivasyon yönüyle derslerine katkısı, orta yaşlı insanların da spor yapması, kilo kontrolüne yardımcı olması ve stresle mücadeledeki faydaları nedeniyle wushuya ilgi her geçen gün daha çok artıyor" dedi.



Türkiye'nin en modern cimnastik salonlarından birinin bulunduğu Yomra'daki dev kompleksteki antrenmanlarda kadın sayısının sürekli artmasına dikkat çeken Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Öğrencilerin spor yapması tabi ki çok önemli. Özgüvenleri artan bu çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Öte yandan kadınlarımızın evde oturmak yerine kurslarımıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Wushu ile biryandan stresten arınıyorlar, öte yandan bedenine hareket imkanı sunduğu için sağlıklı bir ömür geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.



Yomra Cimnastik Salonu ve Spor Kompleksinde aynı anda 16 ayrı branşta antrenman yapıldığına dikkat çeken İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu da, "Son dönemlerde wushu en çok tercih edilen branşlardan biri olmaya başladı. İki ayrı kategoride devem eden çalışmalarımızda küçük kızlarımız ayrı, orta yaşlı kadınlar da ayrı antrenman yapıyor" diye konuştu. - TRABZON

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Yusuf Yazıcı: Fenerbahçe Galibiyetini Unutamıyorum

Türkiye All-Star 2019'da Kadrolar Belli Oldu

Adana Demirspor Başkanı: Sneijder, Sponsorluk Anlaşmaları Nedeniyle Gelemedi

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş Kampına Ziyaret