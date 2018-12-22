Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yağmaladılar Erzurum'da Yakalandılar

Trabzon'da Yağmaladılar Erzurum'da Yakalandılar

3 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen silahlı yağma olayını gerçekleştiren 2 şüpheli Erzurum'da yakalandı.

Trabzon'da Yağmaladılar Erzurum'da Yakalandılar, System.String[]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana gelen silahlı yağma olayını gerçekleştiren 2 şüpheli Erzurum'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü'nde silahlı yağma olayını gerçekleştirdikleri belirtilen S.Ç. ve O.K. Erzurum'da Cinayet/Gasp Büro Ekiplerinin yaptığı başarılı bir operasyonla Yeğenağa Mahallesi Yeğenağa Cami Sokak'ta bulunan evde yakalandı.

Şüpheli şahıslardan S.Ç.'nin gasp ettikleri para ve altınları kalmış oldukları Yeğenağa Mahallesi Yeğenağa Cami Sokak'ta bulunan apartmanın alt katındaki kullanılmayan eski mobilyaların bulunduğu bölmede mobilyaların içine sakladığını beyan etmesinin ardından belirtilen yere gidildi. Şüpheli şahıs bahse konu para ve altınları sakladığı yerden çıkararak polise teslim etti.

Yapılan kontrolde poşet içerisinde 4 adet çeyrek altın, 2 adet Osmanlı tuğralı altın küpe, 176 adet 100 TL, 1 adet 200 TL, 2 adet 50 TL nakit paranın olduğu belirlendi.

Ayrıca şahıslar olayda kullanmış oldukları suç aleti silahı Trabzon'da olay yerine yakın mevkiye attıklarını söyleyerek yeri göstereceklerini beyan etti. Şahıslar, gasp ettikleri para ve ziynet eşyaları ile Trabzon emniyet görevlilerine teslim edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:43 Kaynak: İHA

Beşikdüzü, Trabzon, Erzurum, 3. Sayfa
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