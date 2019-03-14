Trabzon'da Yağmura İnat Sıla Sevgisi
16 dakika önce
Yeni albümü 'Acı' ile yine müzikseverlerden tam not alan Sıla, Kerki ve Solfej ile birlikte gerçekleştireceği Türkiye turnesine Trabzon'dan başladı.
Konsere büyük ilgi gösteren Trabzonlu Sıla hayranları yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinden konser alanına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
İki bölümden oluşan konserine slow şarkılarla başlayan sıla, konserin ikinci yarısında hareketli şarkılara ağırlık vererek tempoyu yükseltti. İki farklı kıyafetinde de tercihini siyahtan yan yapan Sıla, şarkılarındaki performanslarının yanı sıra şıklığıyla da göz doldurdu.
"SEZEN AKSU VE NAZAN ÖNCEL'İN AÇTIĞI YOLDA YÜRÜYORUZ"
Nazan Öncel'in 'Beni Hatırla' şarkısını yeniden yorumlayan ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Sıla, "Nazan Öncel ve Sezen Aksu'yu unutmayalım. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Onlar bu yolu açmasaydı bizde bu yolda yürüyemezdik" diyerek iki büyük sanatçıya selam gönderdi.
Yeni albümündeki şarkıları şimdiden ezberlenen ve dillerden düşmeyen Sıla'nın hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.. Konserin sonunda hareketli parçalarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşatan sanatçı, salonu dolduran binlerce kişiden büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:35 Kaynak: Bültenler
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