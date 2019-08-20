Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
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Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Trabzon'da yakalanan şüpheli, Samsun'da tutuklandı.

Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı, System.String[]
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Trabzon'da yakalanan şüpheli, Samsun'da tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adresi belirleyen ekipler, ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.
Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
Öte yandan Samsun kent merkezinde gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi S.Y. isimli kadın da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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