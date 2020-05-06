Trabzon'da yakılan otomobildeki kişiyi öldürülen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da yakılan otomobildeki kişiyi öldürülen 2 zanlı tutuklandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde yanmış haldeki bir otomobilin içerisindeki kişiyi öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yanmış haldeki bir otomobilin içerisindeki kişiyi öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde, 2 gün önce gece saatlerinde kırsalda yakılan bir otomobilin içerisinde silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen 35 yaşındaki Soner Taşkın'ı öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan N.A. ve Ö.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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