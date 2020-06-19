Trabzon'da yaklaşık 14 bin öğrenci LGS için ter dökecek - Son Dakika

Trabzon'da yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'na (LGS ) 214 okulda toplam 13 bin 967 öğrenci ter dökecek.



Korona virüs salgını sebebiyle yarın yapılacak olan sınavda maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları ön planda tutulacak.



Öğrenciler okullara maske ile gireceği, daha sonra geldikleri maskeler alınarak yerine yenisi verilecek.



Trabzon genelinde 214 okulda yapılacak olan sınavda yaklaşık 3 bin öğretmen görev alacak. Sınavlar Türkiye saati ile 1. Oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.



Öte yandan LGS girecek öğrenciler yanlarında sadece, kimliklerini, kurşun kalem, silgi, kelam tıraş ve su getirebilecek. Sözel bölünün ardından sayısal bölüm 11: 30 başlayacak sözel bölümdeki sınavın ardından 45 dakika mola verilecek. - TRABZON