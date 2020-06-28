Trabzon'da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü - Son Dakika

Trabzon'da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü

Trabzon'da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler dışarda heyecanla onları bekledi Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı sona erdi.

Trabzon'da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü

Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler dışarda heyecanla onları bekledi

TRABZON - Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı sona erdi.

Trabzon'da, 89 binada yapılan sınava yaklaşık 25 bin öğrenci girerken bunlardan 100 kadarı engelli olup 20'si tekerlekli sandalye ile sınava girdi.

Bin 415 salonda yapılan sınavda yaklaşık 3 bin 500 kişi görev alırken sınava giren öğrenciler içerde ter dökerken velileri de dışarda heyecanla onları bekledi.

Bazı öğrenciler soruları kolay bulurken bazı öğrenciler ise zorluğundan yakınarak pandemi süreci de kendilerini olumsuz etkilediğini söylediler.

Sınavın genel olarak iyi geçtiğini belirten Ethem Enes Baysal, "Sınavım genel olarak iyi geçti. Türkçe 'de bazı sorularda biraz zorlandım. Genel olarak iyi idi. Pandemi sürecinde evde sürekli durduğumuzdan dolayı bizi rehavete düşürdü diyebilirim. İşin bilincinde olanlar ise rehavete düşmeyip çalıştı. Biz de rehavete düşmedik soruları çözmeye çalıştık" dedi.

Sınava giren kızını dışarda heyecanla bekleyen Asiye Erdoğan'da "Heyecanlıyız, çocuklar içerde biz de dışarda onları bekliyoruz. Pandemi süreci çocuğumu etkiledi. Bu süreçte sadece Sağlık Bakanlığını takip eder olduk. Haziran'da biraz kıpırdanma oldu. Bakalım ne kadar etkili olur. Kızım kendini çok hazır hissetmedi" dedi.

Velilerden Asiye Akdin ise "Oğlum ilk kez sınava giriyor. Biz ondan çok heyecanlıyız. Sanki sınava biz girmiş gibi olduk biz onlardan daha stresliyiz. Pandemi süreci çocuğu çok etkiledi. Dershaneye ikinci dönem pandemiden dolayı gidemedi. Evde çok çaba sarf etti. Allah hayırlısını nasip etsin" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü - Son Dakika

Son Dakika

21:10 Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 17:13 Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma 16:53 Gazzeli 100 bin aile 100 dolarlık yardımlarını almaya başladı
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]