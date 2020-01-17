Trabzon'da yaklaşık 5 metreden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da yaklaşık 5 metreden düşen çocuk ağır yaralandı

6 saat önce

Trabzon'da yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Trabzon'da yaklaşık 5 metreden düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Trabzon'da yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde bir sitenin giriş katında bulunan iş yerlerinin üzerindeki alandan bakan S.E.A, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ortahisar, Yalıncak, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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