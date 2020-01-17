Trabzon'da yaklaşık 5 metreden düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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Trabzon'da yaklaşık 5 metreden düşen çocuk ağır yaralandı
6 saat önce
Trabzon'da yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Trabzon'da yüksekten düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde bir sitenin giriş katında bulunan iş yerlerinin üzerindeki alandan bakan S.E.A, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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