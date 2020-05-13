Trabzon'da "yalancı kelebeğe" karşı mücadele döneminin başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, halk arasında "yalancı kelebek" olarak adlandırılan bitki zararlısı "Ricania simulans"un hem erginleri hem de nimfleri ile bitkilerin taze sürgünlerindeki bitki öz suyunu emerek zarar oluşturduğu belirtildi.

Yalancı kelebeğin yumurtalarını bitkilerdeki taze sürgünlerin ve ince dalların kabuk altına koyduğu vurgulanan açıklamada, dolayısıyla zararın buralarda daha çok görüldüğü aktarıldı.

Birden çok bitkide zarar yapan yalancı kelebeğin konukçuları arasında fındık, kivi, incir, fasülye, hıyar, patlıcan, asma, çay, karayemiş, ısırgan, pelin otu, kızılağaç, yabani böğürtlen ve mürverin yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültürel mücadele olarak, zararlının bir yıl önce yoğun olarak bulunduğu bahçelerin kenarındaki bitkilerin çıkışından önce mayıs ayı içerisinde temizlenmeli ve imha edilmelidir. Çünkü bu döneme kadar zararlı, belirtilen yerlerdeki konukçularda yumurta dönemindedir. İklim şartlarına göre değişmekle birlikte nimf çıkışları mayıs ayı sonuna doğru başlamaktadır. Bu zamana kadar buralarda mekanik mücadele ile yumurta konulan konukçular temizlenmeli ve imha edilmelidir."

Açıklamada, zararlı ile mücadelede kullanılacak kimyasal ilaçların il ve ilçe tarım müdürlüklerinden reçete yazdırılarak yetkilendirilmiş bitki koruma satış bayilerinden alınabileceği belirtildi.