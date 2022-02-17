Üye Girişi
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı - Son Dakika

Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı

17.02.2022 17:32
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı

Trabzon'da bir yamaç paraşütçüsü genç Akyazı tepesinden atlayışa geçtikten kısa bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı.

Trabzon'da bir yamaç paraşütçüsü genç Akyazı tepesinden atlayışa geçtikten kısa bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerine takıldı. Yaklaşık 4 metre yükseklikte bir süre paraşütte asılı kalan genç daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Tepesi deniz seviyesi üzerine doğru yamaç paraşütüyle uçuşa geçen Ali Atıcı, 250-300 metre kadar uçuş yaptıktan sonra inişe geçmeye çalışırken rüzgarın etkisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu önündeki elektrik tellere takıldı. Yaklaşık 4-5 metre yükseklikte paraşütle birlikte asılı kalan Atıcı, daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Uçuş yapan kişinin öğrenci olduğunu belirten Trabzon Hava Sporları İl Temsilcisi Yüksel Değer, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, "Arkadaşımız biraz acemiydi. Rötarlı bir hava geldi tam iniş alanına geldiğinde teli görmedi ve takıldı. Sağ olsun itfaiyeden arkadaşlar geldi kendisini indirdi. Bunlar normal olan şeyler, arkadaşın kendisine bir şey olmadı, malzemeye de bir şey olmadı, her şey normal. Bu sporda bu tür olaylar olabiliyor" dedi.

(Bekir Koca - Ersen Küçük/ İHA)

Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı
Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı

YORUMLAR
500

Ali Atıcı, Trabzon, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yamaç paraşütçüsü elektrik tellerine takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement