Trabzon'da yamaçtan kopan kayalar 3 otomobile zarar verdi - Son Dakika
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Trabzon'da yamaçtan kopan kayalar 3 otomobile zarar verdi

19.03.2022 17:41
Trabzon'da yamaçtan kopan kayalar 3 otomobile zarar verdi

Trabzon'da yamaçtan kopan dev kaya parçalarının site bahçesine düşmesi sonucu park halindeki 3 otomobil hasar gördü, olaydan kısa süre önce araçlarıyla bölgeden ayrılan iki kişi saniyelerle kurtuldu.

Trabzon'da yamaçtan kopan dev kaya parçalarının site bahçesine düşmesi sonucu park halindeki 3 otomobil hasar gördü, olaydan kısa süre önce araçlarıyla bölgeden ayrılan iki kişi saniyelerle kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak'taki sitenin bahçesine yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlandı.

Kayaların altında kalan park halindeki 3 otomobilde ağır hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

"Görüntüleri izledikten sonra 'verilmiş sadakamız varmış' dedik"

Öte yandan, hastane randevusu için evlerinden çıkan Taş ailesi, araçlarıyla kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bina sakinlerinden Funda Taş, AA muhabirine, olaydan saniyelerle kurtulduklarını belirterek, "Olay yerinde 4 araç vardı. Bizim aracımız da buradaydı. Biz çıktıktan sonra olay gerçekleşti. Görüntüleri izledikten sonra 'verilmiş sadakamız varmış' dedik. Saniyelerle kurtulduk. Akşam üzeri çocuklar burada kar topu oynamıştı. Eğer erken vakitte olsaydı can kaybına da neden olacaktı." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Ali Dural da zaman zaman bölgede heyelan yaşandığını dile getirerek, yetkililerin riskli yerler için çözüm bulmasını istedi.

Dural, olayın geç vakitte meydana gelmesi nedeniyle can kaybı yaşanmamasından teselli bulduklarını aktardı.

Bu arada yaşananlar sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

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