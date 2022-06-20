Yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

20.06.2022 22:17

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orta Mahalle'de C.S'ye ait inek, otlamak için çıktığı alandan yuvarlandı.

Yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahibi, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Ekipler, yamaca inerek kurtarma aparatını bağladıkları ineği mahalle sakinlerinin yardımıyla hayvan taşıma sedyesine koydu.

İnek, ekipler ve mahalle sakinleriyle itfaiye aracındaki çeki halatıyla yola çıkarıldı.

Vatandaşlar, itfaiye personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaçtan yuvarlanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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