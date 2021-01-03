Trabzon'da yangın: 1 ölü - Son Dakika

Trabzon'da yangın: 1 ölü
03.01.2021 13:05
Trabzon'un Tonya ilçesinde bir evde çıkan yangından 90 yaşındaki şahıs yanarak hayatını kaybetti.
Trabzon'un Tonya ilçesinde bir evde çıkan yangından 90 yaşındaki şahıs yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam mahallesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Hüseyin Yılmaz'ın (90) tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşları yangına müdahale etmeye çalışırken, olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürürken, tek katlı ahşap evde çıkan yangında Hüseyin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
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