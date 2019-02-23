Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yanmış Kadın Ceset Bulundu

Trabzon'da Yanmış Kadın Ceset Bulundu

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesinde yanmış kadın cesedi bulundu.

Trabzon'da Yanmış Kadın Ceset Bulundu, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesinde yanmış kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşgeçit Mahallesinde 55 yaşındaki H.K.'nın yanmış cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu. H.K'nın cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırılırken, kadının nasıl yandığı araştırılıyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

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