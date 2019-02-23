Trabzon'da Yanmış Kadın Ceset Bulundu
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesinde yanmış kadın cesedi bulundu.
Trabzon
'un Araklı
ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesinde yanmış kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşgeçit Mahallesinde 55 yaşındaki H.K.'nın yanmış cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu. H.K'nın cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırılırken, kadının nasıl yandığı araştırılıyor. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:16 Kaynak: İHA
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