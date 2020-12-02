Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor - Son Dakika

Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor

02.12.2020 15:52

Trabzon'da Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen çalışma ile otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları yakalayarak uyarı veriyor.

Trabzon'da Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen çalışma ile otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları yakalayarak uyarı veriyor. Düzenek sayesinde durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde koronavirüse dönüşüyor.

Dijital ekranda yüzlerinin Korona virüse dönüştüğünü gören vatandaşlar, kısa süren şaşkınlıklarının ardından maskelerini takarak durumdan kurtulmaya çalışıyorlar. Yapay zeka ile de olsa Korona virüsü yüzlerinde görenler, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiriyor.

Yaptıkları örnek çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü günden itibaren her alanda yoğun çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi noktasında çok sayıda bilinçlendirme, uyarı ve destek çalışması yaptık. On binlerce gıda paketi, hijyen seti ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Birçok konuda ekonomik tedbirler aldık. Son olarak yapay zeka tabanlı dijital ekranlarımız da bu anlamda çok etkili bir uygulama oldu. Korona virüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde, vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. Korona virüs salgını ile mücadele noktasında Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca/İHA)

Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor
Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor
Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor
Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor

Koronavirüs, Yapay Zeka, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor - Son Dakika


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