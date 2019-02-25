Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yapılan Analig Güreş Müsabakaları'na Tokat ve Ordulu Sporcular Damga Vurdu

Trabzon'da Yapılan Analig Güreş Müsabakaları'na Tokat ve Ordulu Sporcular Damga Vurdu

1 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları hafta sonu Trabzon'da yapıldı.

Trabzon'da Yapılan Analig Güreş Müsabakaları'na Tokat ve Ordulu Sporcular Damga Vurdu, System.String[]
Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları hafta sonu Trabzon'da yapıldı. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan müsabakalara Tokat ve Ordu'dan katılan sporcular adeta madalyalara ambargo koydu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor salonunda, serbest ve grekoromen kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya Tokat, Ordu, Erzurum, Artvin, Erzincan, Rize, Ardahan, Trabzon, Bayburt ve Giresun il karmaları katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Liginde nefes kesen müsabakalar yaşandı.

Turnuvaya Tokat adına katılan sporcular 10 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya kazanırken, Ordu'dan müsabakalara katılan güreşçiler de 7 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya elde eti. Erzurumlu sporcular 7 gümüş 1 bronz, Artvin takımı 1 altın 6 bronz, Erzincan takımı 4'er gümüş ve bronz madalya kazanırken, Rize takımı sporcuları 2 altın 1'er gümüş ve bronz, Trabzonlu güreşçiler de 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:43 Kaynak: İHA

Tokat, Trabzon, Spor
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