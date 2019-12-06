Trabzon'da yapılan ve Fas'a gönderilecek balıkçı gemisi denize indirildi

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi'nde yapılarak Fas'a gönderilecek balıkçı gemisi, törenle denize indirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye ve Fas milli marşlarının okunmasıyla başlayan tören, geminin yapım sürecinde çalışan personelden oluşan ekibin sergilediği horon gösterisiyle devam etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarihi geçmişi ve kültürel derinliğiyle İpekyolu güzergahında bulunan önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Bu özelliklere sahip şehirlere yakışanın girişimcilik ruhunu ön plana çıkaran çalışmalar olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün burada girişimcilik ruhunu güzel şekilde ön plana çıkaran bir çalışmanın ve ticaretin örneğini hep birlikte görüyoruz. Yüzde 100 yerli, mühendislerimiz tarafından Sürmene Çamburnu Tersanemizde imal edilen gemimiz, Atlantik Okyanusu'nda sahiplerine hizmet edecek. Liman ve ticaret şehirlerinde yapılan bu tarz işler büyük önem arz etmektedir. Trabzon da bunun en güzel örneklerinden birini göstermiş oldu."

Ustaoğlu, ülkeler arası ilişkilerde bu gibi çalışmaların ayrı bir yeri bulunduğuna dikkati çekerek, "Fas'tan buraya gelen iş adamı Tayyip Musavi ve ailesi, talepte bulundukları gemiyi teslim alarak çalışma hayatına başlayacak." dedi.

"Gemi, Trabzon'daki girişimci ruhun göstergesi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'da bir tersanede üretilen özellikli bir balıkçı gemisinin, Fas'a gönderilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Emeği geçenleri tebrik eden Zorluoğlu, yapılan geminin Trabzon'daki girişimci ruhun ve Trabzonlu iş insanlarının neler yapabildiğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

"Gemi Fas'ta hem tersaneyi hem de Türkiye'yi temsil edecek"

Geminin sahibi Faslı iş insanı Tayyip Musavi de gemiyi yapan firma yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, geminin beklentileri karşılayacak şekilde çalışacağına inandığını anlattı.

Geminin Fas'ta hem tersaneyi hem de Türkiye'yi temsil edeceğini işaret eden Musavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından gemiyi imal eden firma yetkilileri tarafından Vali Ustaoğlu'na, protokol üyelerine ve Musavi ailesine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.



"Elvali" adı verilen 34 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 300 ton ambar kapasiteli gemi, dua ve kurban kesimi sonrasında denize indirildi.

Törene Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, firma yetkilileri ile tersane çalışanları da katıldı.