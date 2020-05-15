Trabzon'da yapımı tamamlanan

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapımı tamamlanan "112 Acil Çağrı Merkezi"nin, bir ay içerisinde hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, yapımı tamamlanan "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmet binasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Ülkede tüm acil çağrıları tek numara ve merkez altında birleştirme kararı alan İçişleri Bakanlığı'nın, Trabzon'da yürüttüğü çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanlığı tarafından insanların acil durumlarda yaşadıkları panikle acil çağrı numaralarını karıştırmalarını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin yanıt verilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen '112 Acil Çağrı Merkezi', 1 ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda 155 Polis imdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 yangın ihbar, 156 Jandarma imdat, 177 orman yangın, 112 sıhhi imdat ve 122 AFAD yerine sadece 112'yi arayarak yardım çağrısında bulunabilecek. 112'ye gelen yardım çağrıları merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili konunun uzmanlarına bildirilerek olay yerine ekipler sevk edilecek."

Açıklamada, merkezin tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde yapıldığı vurgulanarak, Vali Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da son sistem donatılan 112 Çağrı Merkezi'nin Trabzon'a kazandırılması nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiği kaydedildi.