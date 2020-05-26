Trabzon'da yaralı kedi tedavi altına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaralı kedi, Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi ettirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dürbinar Mahallesi Ayvazoğlu Sokak'ta ikamet eden bir vatandaş, Akçaabat Beledisi Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak, "Evimizin bahçesinde bir kedi var, yaklaşık bir ay önce yavruları oldu. Anne kedinin karın bölgesini yerde bulunan cam parçası yaklaşık 10 santimetre boyunca kesti, iç organları görünüyor, müdahale edilmezse ölecek." ihbarında bulundu.

İhbar üzerine zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı ile iletişime geçerek koordinasyon sağlandı.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaralı kediyi bulunduğu yerden alarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Burada veteriner hekimler tarafından gerekli cerrahi müdahale yapılan kedi tedavi altına alındı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ihbar üzerine zabıta ekiplerinin kısa sürede olay yerine giderek kedi ve yavrularını aldığını aktardı.

Ekiplerin, yavruları da anne kediden ayırmayarak merkeze teslim ettiğini belirten Ekim, "Bizi arayarak durumu ileten duyarlı vatandaşımıza, fedakarca hareket eden zabıta teşkilatımıza, desteklerinden ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.