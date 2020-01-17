Trabzon'da yarıyıl tatilinde 26 branşta kurs açılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzon'da yarıyıl tatilinde 26 branşta kurs açılacak - Son Dakika Spor

Trabzon'da yarıyıl tatilinde 26 branşta kurs açılacak

6 saat önce

Trabzon'da öğrencilerin yarıyıl tatilinde katılabileceği 26 branşta kurs açılacak.

Trabzon'da yarıyıl tatilinde 26 branşta kurs açılacak, System.String[]

Trabzon'da öğrencilerin yarıyıl tatilinde katılabileceği 26 branşta kurs açılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenciler için tatilde hem eğlenip hem de sağlık için spor yapabilecekleri merkezlerin hazırlandığını belirtti.

Öztürk, modern tesislerde, uzman antrenörlerin 26 branşta verdiği kurslara 5-18 yaş arasındaki öğrencilerin katılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Spor, öncelikle sağlık demektir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların spordan uzak kalmaları olabilecek en büyük yanlışlardan biridir. Herkesin mutlaka spor yapması gerekiyor ve herkesin de yapabileceği mutlaka bir branş vardır. Antrenörlerimiz ve tesislerimiz hazır, öğrencilerimizi ve spor yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Öğrencilerin, atıcılık, atletizm, basketbol, badminton, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, curling, güreş, hentbol, voleybol, yüzme, tekvando, judo, karate, halter, hokey, rugby, satranç, futbol, masa tenisi, okçuluk, tırmanma, tenis, yelken branşlarındaki kurslara ücretsiz katılabilecekleri, ayrıca özel sporcular için de çeşitli etkinlikler organize edileceği aktarıldı.

Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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