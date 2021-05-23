Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor

23.05.2021 09:45

Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor Trabzon'da lüks yatlar ve tekneler, yaz sezonuna çok az bir zaman kala bakımdan geçerek son rötuşları yapılıyor.

Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor

TRABZON - Trabzon'da lüks yatlar ve tekneler, yaz sezonuna çok az bir zaman kala bakımdan geçerek son rötuşları yapılıyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi, büyük balıkçı teknelerinin yanı sıra yat ve gezi tekneleri yapımında Türkiye'nin önemli tersaneleri arasında öne çıkarken, Faroz Limanı'nda bugünlerde hummalı bir şekilde yat ve teknelerin tamir işi sürüyor.

Yaz sezonuna kısa bir süre kala yat ve teknelerin son rötuşları yapılırken, yaz turizmine hazır hale getiriliyor.

Genelde yat ve gezi teknelerinin bakım Trabzon dışında yapıldığını belirten Erkan Acuner, "Yat ve teknelerinin bakımlarını yapıyoruz, yapılması gereken ne ise hepsini yapabiliyoruz. Genelde yatlar Antalya, Ege'de, bakımı yapıldığı biliniyor ancak Trabzon'da da her türlü bakım onarımı yapılabiliyor. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Genelde makine değişikliği tadilat, fiber dökümler, boya gibi işleri yapıyoruz. Genellikle gezi tekneleri, ticari yatlar, özel teknelerin bakımını yapıyoruz. En büyük boy yat teknesi 27 metre civarında. Bu sektörün Trabzon'a mutlaka kazandırılması gerekir. Çünkü yat sahibi yatını Trabzon'dan Antalya'ya ya da farklı bir yere getirmesi zor, dolayısıyla mecburen burada yaptıracak. Trabzon'da hemen hemen her limanda bizim yaptığımız işi yapan arkadaşlarımız var. Hazırlıklarımız yaz turizmi için" diye konuştu.

Ağaç tekne yapımı azalınca yat ve gezi teknesi tamiri yapıyor

Son yıllarda ağaçtan balıkçı tekne yapımında azalma olduğundan mecburen yat ve teknelerde tamir işine yöneldiğini belirten Muharrem Çağlar'da "60 yaşındayım yaklaşık 50 yıldır bu işin içerisindeyim. Genelde balıkçı teknesi yapıyoruz ancak ara sıra yat tamiri de yapıyoruz. Antalya' da, yatlarda çalıştım. Karadeniz insanın çoğu denizci, balıkçı. Ancak son yıllarda bu sektörde bitmek üzere. Usta yetişmiyor, zor bir iş olduğu için gençler pek meyilli olmuyor. Eskiden ağaç tekne yapardık ancak; şimdi saç tekneler yapıldığı için işimiz de gerilemiş oldu. Dolayısıyla ihtiyaçtan dolayı yat tamiri yapıyoruz. Yat ustaları genelde Antalya'da Ege'de, Akdeniz' de. Biz de, az çok bu işi biliyoruz ufak tefek tamiratları yapıyoruz. Şu anda teknede büyütme yapıyoruz ufak çaplı tamirat diyebiliriz" dedi.

Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor
Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor

Sürmene, Türkiye, Antalya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yatlar ve tekneler yaz sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika


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