Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

04.03.2022 11:07
Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla evlerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla evlerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şalpazarı'ndaki 10 yayla evinden bakır eşyalar başta olmak üzere birçok eşyanın çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) çalışma başlatıldı.

Teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, 3 şüphelinin kullandıkları araç ve çaldıkları malzemeleri Trabzon'da farklı hurdacılarda sattıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.U.B, C.K. ve E.C.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hurdacılar hakkında ise hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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