Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

02.12.2020 13:07
Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı, System.String[]

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırbağı Mahallesi'ndeki Kumanandoz Yaylası'nda bulunan 7 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzeri Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen R.K, ekiplerce yakalandı.

Hurdacılık yaptığı belirtilen şüphelinin yayla evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Geçmiş tarihlerde meydana gelen 2 hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edilen R.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Çayırbağı, Hırsızlık, Trabzon, Düzköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika


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