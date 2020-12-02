Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Geçmiş tarihlerde meydana gelen 2 hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edilen R.K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacılık yaptığı belirtilen şüphelinin yayla evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen R.K, ekiplerce yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırbağı Mahallesi'ndeki Kumanandoz Yaylası'nda bulunan 7 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzeri Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Trabzon 'un Düzköy ilçesindeki yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı

İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık

Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti