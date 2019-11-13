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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor
6 saat önce
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, yayladaki kaçak 11 bina ile 2 temel inşaatının yıkımı için sabah bölgeye gelen iş makineleriyle çalışmalara başlandı.
Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yıkımlara zaman zaman bina sakinleri tepki gösterdi.
Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği yıkımların devam edeceği bildirildi.
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