Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor
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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, yayladaki kaçak 11 bina ile 2 temel inşaatının yıkımı için sabah bölgeye gelen iş makineleriyle çalışmalara başlandı.

Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yıkımlara zaman zaman bina sakinleri tepki gösterdi.

Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği yıkımların devam edeceği bildirildi.

Trabzon, Düzköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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