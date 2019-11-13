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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.


Yayladaki kaçak 11 bina ile 2 inşaat temelinin yıkımı için sabah saatlerinde bölgeye giden iş makineleriyle çalışmalara başlandı.


Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yıkımlara bina sakinleri zaman zaman tepki gösterdi.


Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği yıkımlar sırasında bazı yapı sahipleri de yıkım öncesinde evlerinin çatılarını ateşe verdi.

Bölgede jandarma ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bekletiliyor.

Yıkımların ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Jandarma, Trabzon, Düzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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