Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı yaylalarda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Derinoba Yaylası'nda 4, Beypınarı Yaylası'nda 1, Honofter Yaylası'nda 3, Alazlı Yaylası'nda 5 ve Haçka Yaylası'nda 1 kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Ayrıca, Beypınarı Yaylası'nda kamyon üstü karavan şeklindeki yapı da kaldırıldı.