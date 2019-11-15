Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Son Dakika Güncel Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor

7 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı yaylalarda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor, System.String[]

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı yaylalarda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Derinoba Yaylası'nda 4, Beypınarı Yaylası'nda 1, Honofter Yaylası'nda 3, Alazlı Yaylası'nda 5 ve Haçka Yaylası'nda 1 kaçak yapı ekiplerce yıkıldı. Ayrıca, Beypınarı Yaylası'nda kamyon üstü karavan şeklindeki yapı da kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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