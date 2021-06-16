Trabzon'da yayla yolunda kaza: 1 ölü - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesi Sultanmurat Yaylası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanmurat Yaylası'nda Dernekpazarı ilçesine doğru seyir halinde olan Adem Dinç (46) idaresindeki aracın frenleri boşaldı. Sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle savrulan araç takla attı. Kaza sonrası sürücü Dinç olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, Adem Dinç'in eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın bir dönem danışmanlığını yaptığı öğrenildi. - TRABZON