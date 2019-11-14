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Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde-2

6 saat önce

TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda, güvenlik önlemleri altında dün yıkımları tamamlanan 13 kaçak yapının sahipleri, Trabzon Valiliği önünde toplandı.

Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde-2, System.String[]
TRABZON'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda, güvenlik önlemleri altında dün yıkımları tamamlanan 13 kaçak yapının sahipleri, Trabzon Valiliği önünde toplandı. Kentte bazı yaylalarda yıkımı planlanan yapı sahiplerinin de yer aldığı grup, valilik bahçesine alınmadı. Polis, geniş güvenlik önlemi alırken, grup adına seçilen bir kişi, valiyle görüşmeye alındı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan Haçka Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 13 evin yıkımı için dün ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının çatısına çıkarak, yıkımı engellemeye çalıştı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapı sahiplerin ikna edilmesiyle, ekipler dün gece boyu süren çalışmalarla yıkımları tamamladı.

VALİLİK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Haçka Yaylası'nda evleri yıkılan yapı sahipleri ile kentte bazı yaylalarda yıkımı planlanan yapı sahipleri bir araya gelerek Trabzon Valiliği önünde toplandı. Valilik çevresinde yaklaşık 100 kişinin toplanması üzerine, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda polis, kalabalığın valilik bahçesine girişine izin vermedi. Valililik binası çevresindeki parkta bekleyişe geçen kalabalıktan Okan Koç, grup adına Vali İsmail Ustaoğlu ile görüşmek için makama alındı.

Kalabalığın bekleyişi sürerken, görüşmenin ardından kaçak yapı sahiplerinin açıklama yapılması bekleniyor.


- Trabzon
Trabzon Valiliği, Trabzon, Düzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
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