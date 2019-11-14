Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde (2)
Son Dakika Güncel Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde (2) - Son Dakika

Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde (2)

6 saat önce

AÇIKLAMADA BULUNDULARTrabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda dün yıkımları tamamlanan 13 kaçak yapının bugün Valilik önünde toplanan sahipleri, burada açıklama yaptı.

Trabzon'da yaylada evleri yıkılan yapı sahipleri valilik önünde (2), System.String[]

AÇIKLAMADA BULUNDULAR

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda dün yıkımları tamamlanan 13 kaçak yapının bugün Valilik önünde toplanan sahipleri, burada açıklama yaptı. Grup adına Vali İsmail Ustaoğlu ile görüştükten sonra konuşan Okan Koç, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Koç, "Burada olan herkes mağdur. Vali Bey ile görüştük. Biz Düzköy Yaylası'nda ve çevre yaylalarda bulunanlar adına konuşuyoruz. Sadece Düzköy yaylamızda 240 mağdur var. Biz eskiden beri süregelen babadan oğula yaylacılık geleneğini devam ettiriyoruz. Mevcut olan evlerimizde belli tadilatlar yapıp, evlerimizi genişletmek zorunda kaldık. Yaylalarda yap-sat yapanlarla, ticari faaliyetlerde olanlar, otlakları meşgul edenlerle bu insanlar, aynı kefeye koyulmasın istiyoruz" dedi.

Gruptaki yayla sakini Elveda Akyüz ise, kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürüp, yetkililerin seslerini duymasını istedi. Akyüz, "Çocuklarımı köyde millete bırakıp buraya kadar geldim. Evlerimizi yıkmak için şafak operasyonu yapıldı" diye konuştu.

KALABALIK DAĞILIRKEN GERGİNLİK ÇIKTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan açıklama ve yaylada yaşayanların görüşlerini anlatmasının ardından grup, alkışla yıkımlara tepki gösterdi. Bu sırada valilik önünde dağılan gruptakiler ile polisler arasına gerginlik yaşandı. Sivil polislerin araya girmesi ve gerginliğin yatıştırılması üzerine kalabalık, bölgeden ayrıldı.


Trabzon, Düzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:15 Kaynak: DHA
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