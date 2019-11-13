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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

7 saat önce

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri vatandaşların tepkisi ile karşılaştı Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandıTRABZON -...

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri vatandaşların tepkisi ile karşılaştı

Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardaki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkım çalışmaları sürerken, Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkım ekipleri ile yayla sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirirken, vatandaşlar jandarma ekipleri ile karşı karşıya kaldı. Bazı vatandaşlar yıkımı engellemek için yıkılacak evlerin çatısına çıkarken, bazı vatandaşlar ise yaylanın soğuğunda üzerlerini çıkartarak çıplak şekilde ekipleri protesto etti. Kendilerine bir yıkım tebligatı gelmesinin ardından evlerini boşaltacaklarını belirten yayla sakinlerinin tepkisi nedeniyle yıkım gerçekleşemezken, gergin bekleyişi sürüyor.

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Jandarma, Trabzon, Düzköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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