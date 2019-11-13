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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

6 saat önce

TRABZON'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi.

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği, System.String[]

TRABZON'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının çatısında oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan Haçka Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 13 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik yaşandı. Ev sahipleri, yapılarının çatısına çıkarak, yıkımı engellemeye çalıştı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapı sahiplerin ikna edilmesiyle, ekipler yıkım çalışmalarına başlandı.


Jandarma, Trabzon, Düzköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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