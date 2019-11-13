Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği (3)
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YIKIM TAMAMLANDITrabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda, güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde başlatılan 13 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
YIKIM TAMAMLANDI
Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda, güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde başlatılan 13 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Yaylada yıkıma karşı çıkan bazı yapı sahipleri, evlerini ateşe vererek, tepki gösterdi. Ekipler, küle dönen evlerde, iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirdi. Bölgede bazı yayla sakini kadınlar da gözyaşı döküp, alkışlayarak, yıkımlara tepki gösterdi.
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