Trabzon'da yayladaki vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Trabzon'da sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra şehir merkezi ile çeşitli noktalarda kurulan çadırlarda hem Kovid-19 aşısı uygulanıyor hem de konuya ilişkin vatandaşların merak ettiği sorular yanıtlanıyor.

Sağlık ekipleri, muhtarlar vasıtasıyla, yaz dönemi dolayısıyla nüfus hareketliliği oluşan yayla ve kırsal kesimdeki mahallelerde de duyuru yaparak, belirli periyodlarla aşılama gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında, Işıklar Mahallesi Muhtarı Ali Aktaş ve muhtar azası Levent Tuna'nın eşlik ettiği Akçaabat Sağlık Müdürü Alper Kalkışım başkanlığındaki gezici aşı ekibi, Akçaabat ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Kayabaşı Yaylası'na gelerek Engin oba, Büyük oba ve Yayla oba mevkilerinde vatandaşlara istekleri doğrultusunda Sinovac ya da BioNTech aşısı uyguladı.

Böylece, bağ bahçe işleri ya da farklı gerekçelerle aşı olmamış vatandaşlara yaylalarında aşı olma imkanı sunuldu.

"Toplumsal bağışıklığa hizmet etme adına çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz"

Akçaabat Sağlık Müdürü Alper Kalkışım, AA muhabirine, özellikle yaz aylarını yaylalarda geçiren vatandaşların, uğraşları dolayısıyla aşı noktalarına erişmekte sıkıntı yaşayabildiklerini söyledi.

Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlarla birlikte hareket ederek, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde gezici aşı çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Kalkışım, "Böylece aşı hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmiş oluyoruz. Burada çok faydalı oluyor çünkü insanlar işinden ayrı kalmadan hemen aşısını yaptırıp tekrar işine devam edebiliyor." dedi.

Kalkışım, hiç aşı yaptırmamış veya ikinci aşısına zaman ayıramamış kişileri de bu sayede tespit edebildiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için yakalanmış fırsat olarak değerlendiriyoruz gezici hizmetleri, vatandaşlar da bu konuda memnun. Biz de toplumsal bağışıklığa hizmet etme adına çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Her türlü fırsatları, imkanları vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Bir an önce toplumsal bağışıklık için pandeminin sona ermesi için aşılarımızı yaptırmayı ihmal etmeyelim."

Işıklar Mahallesi Muhtarı Ali Aktaş ise İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın aşılamaya ilişkin her türlü taleplerinde vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerinin yaylada ikinci kez aşılama yaptığını belirten Aktaş, "Yaylamız Akçaabat'a 37, Trabzon'a 50 kilometre mesafede. Sağlıkçılarımız buraya vatandaşın ayağına kadar geliyor. Çayırda, tarlada tarımla uğraşanlara burada gelip aşı yapıyorlar, bu güzellik her yerde olmaz. Bugün çok gelişmiş ülkelerde bu aşıları parayla yapıyorlar, bizim devletimiz gelmiş buralarda insanlara aşı yapıyor. Bu devletin kıymetini bilmemiz lazım. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

"Allah razı olsun, geldiler ayağımızın yanına"

Yayla sakinlerinden 62 yaşındaki Emine Bayram, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Sağlıkçıların yaylaya gelmesinden memnun olduğunu belirten Bayram, aksi takdirde aşı olmak için mahalleye dönmek durumunda kalacağını söyledi.

Bayram, eşinin aşı randevusu almak istediğini ancak kendisinin çok da sıcak bakmadığını anlatarak, "Eşim dedi ki 'Alırım sana randevu da gidip vurulursun.' Var sığırlarım, bırakıp gidemiyorum. Kime bırakacağım? Sadece bakmak değil ki sağılacaklar. Araba 8 lira aşağı, 8 de yukarı. Akşam hocayı dinledim çayır bağlarken, dedim Allah razı olsun, geldiler ayağımızın yanına. Razıyım, Allah da razı olsun, hükümetten de hepinizden de. Varıp inecektim köye, yaylanın çimeninde, güneşin altında vuruldum, iş bitti. Allah razı olsun." dedi.

Hüseyin ve eşi Cevahir Öztürk, ilk doz aşılarını yaptırdılar.

Hüseyin Öztürk, aşı yaptırmalarına vesile olanlara teşekkür ederek, "Allah razı olsun sebebinden, bize kalsa 'işimiz var, gücümüz var' deyip uzatıp duruyoruz. Hizmet müthiş, gönderenden Allah razı olsun, devletimizden, bakanlarımızdan, köy büyüklerimizden." diye konuştu.

Öztürk, "İş güçten vakit bulamadık. 'Yarın, öteki gün oluruz' dedik, gidemedik. O bizim kendi kabahatimiz, şimdi ayağa gelmek büyük hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cevahir Öztürk ise çocukları dolayısıyla şimdiye kadar gidip aşısını yaptıramadığını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, ayağımıza kadar geldiler." dedi.

Üçüncü doz aşısını olan 75 yaşındaki Aslı Korkmazoğlu da salgın dolayısıyla genellikle evde olduğunu anlatarak, "Bir yere gitmiyorum, ineklerimle meşgul oluyorum. Buraya gelmeselerdi aşağıya inecektim. Böyle olunca benim için kolaylık oldu." dedi.

Ekipler, yayla sakinlerinden Lütfiye Şentürk'e de üçüncü doz aşı uyguladı. Şentürk, uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, "Allah razı olsun sağlıkçılardan da devletimizden de. Çok memnunuz, aşı için aşağıya inecektik, böyle olunca inmedik. Şimdi de çayırdan geldik zaten. Biz geldik vurulduk aşımızı, çarşıya inmek zorunda kalmadık." ifadesini kullandı.

Muharrem Bektaşoğlu, aşısını olduktan sonra sağlıkçılara dua etti. Bektaşoğlu, ATV ile evine giderek eşi Hava Bektaşoğlu'nu da aşı olması için ekiplerin bulunduğu alana getirdi.

Yüksel Odabaşoğlu ise ilk doz aşısını yaptıranlar arasında yer aldı. Yaylaya çayır biçmeye geldiğini anlatan Odabaşoğlu, "Dün akşam aşı için ekip geleceği anons edildi. 'Fırsat, bu fırsat' dedik, geldik buraya." diye konuştu.

Odabaşoğlu, bu zamana kadar aşı yapılmamasını "tembellik" olarak ifade ederek, ikinci doz aşısının takibini yapacağını sözlerine ekledi.