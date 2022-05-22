Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - Son Dakika
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Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı

22.05.2022 08:35

Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı Trabzon'da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı.

Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı

TRABZON - Trabzon'da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı. Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylasında gerçekleştirilen yıkımda bazı vatandaşlar yıkımın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.

Akçaabat Kaymakamlığı kararıyla Hıdırnebi Yaylasında sabahın erken saatlerinde 20 kadar kaçak ev ve baraka iş makineleri ile yıkılırken bazı vatandaşlar yıkım için kendilerine haber verilmediğini iddia etti.

Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek "Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30'unda yıkıldı. Partili partisiz hangisi olursa olsun devlet büyüklerime saygım sonsuz. Türkiye Cumhuriyetini yönetiyorsa ben onun vatandaşıyım. Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Edindiğim bilgilere göre, 100 civarında yıkılması gereken evler olduğunu duydum. Yıkımlar devam edecek dediler. Biz buraya çoğunlukla hayvancılık için geliriz, hayvancılık bittiği için bugünkü durumlar ortada. Savcılık bize bir kağıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi" diye konuştu.

Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı

YORUMLAR
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İNEKLİ PROTESTOCUNUN KAÇAK AHIRININ YIKIMINDA OLAY ÇIKTI İNEKLİ PROTESTOCUNUN KAÇAK AHIRININ YIKIMINDA OLAY ÇIKTI Yücel'den belediye başkan yardımcısının kaçak yapısına tepki Yücel'den belediye başkan yardımcısının kaçak yapısına tepki
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı - Son Dakika


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