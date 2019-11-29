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Trabzon'da yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı
6 saat önce
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı.
Şalpazarı Kaymakamlığınca imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildi.
Bu kapsamda yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerce Sisdağı Yaylası'nda 2, Pazaryeri mevkisinde 3, Hanyanı mevkisinde de 5 olmak üzere 10 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
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