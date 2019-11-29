Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı
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Trabzon'da yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı

6 saat önce

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı.

Trabzon'da yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı, System.String[]

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı.

Şalpazarı Kaymakamlığınca imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildi.

Bu kapsamda yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce Sisdağı Yaylası'nda 2, Pazaryeri mevkisinde 3, Hanyanı mevkisinde de 5 olmak üzere 10 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Şalpazarı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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