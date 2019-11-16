Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli kapatıldı
Son Dakika Güncel Trabzon'da yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli kapatıldı - Son Dakika

Trabzon'da yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli kapatıldı

6 saat önce

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli doldurularak kapatıldı.

Trabzon'da yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli kapatıldı, System.String[]

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli doldurularak kapatıldı.

Köprübaşı Kaymakamlığınca imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildi.

Bu kapsamda yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerce ilçeye bağlı Fındıkyurdu Yaylası'nda 8, Taşlı Yaylası'nda da 1 inşaatın temeli doldurularak kapatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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