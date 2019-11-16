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Trabzon'da yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli kapatıldı
6 saat önce
Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli doldurularak kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı yaylalardaki 9 kaçak yapının inşaat temeli doldurularak kapatıldı.
Köprübaşı Kaymakamlığınca imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildi.
Bu kapsamda yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerce ilçeye bağlı Fındıkyurdu Yaylası'nda 8, Taşlı Yaylası'nda da 1 inşaatın temeli doldurularak kapatıldı.
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