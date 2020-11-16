Trabzon'da yelken yarışları düzenlendi

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İl Temsilciliği tarafından yelken yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesi Akyazı mevkisinde yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen yarışlara 30 sporcunun katıldığı belirtildi.

Veli ve sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği yarışmada, dereye giren sporculara ödüllerinin düzenlenen törenle verildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon'un deniz şehri olmasına rağmen su sporlarının fazla yaygın olmadığına dikkati çekerek, yüzmenin yanı sıra denizden daha çok faydalanılarak, su sporlarının çeşitlendirebilebileceğini belirtti.

Öztürk, bu konuda yeni atılımlar yapacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Denizde tek başına dalgalarla, rüzgar ve akıntı ile başarıyla mücadele eden gençlerimizin özgüvenleri artıyor. Kendi başına karar verme, anı yönetme, mücadele gücü, cesaret ve denge, konsantrasyon gibi birçok faydası olan yelken, bu branşla uğraşanların hızlı şekilde stratejik düşünme gücünü artırır. Çocuklarını yelken sporuna yönlendiren velilerimizi de kutluyorum."