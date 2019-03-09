Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yeni Tanzim Satış Yerleri Hizmete Girecek

Trabzon'da Yeni Tanzim Satış Yerleri Hizmete Girecek

29 dakika önce

Trabzon'da yeni tanzim satış yerlerinin 11 Mart Pazartesi günü hizmete gireceği bildirildi.

Trabzon'da Yeni Tanzim Satış Yerleri Hizmete Girecek, System.String[]
Trabzon'da yeni tanzim satış yerlerinin 11 Mart Pazartesi günü hizmete gireceği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte pazartesi gününden itibaren 3 ayrı noktada daha tanzim satış yerlerinin hizmete gireceğini belirtti.

Meydan, Atapark ve Değirmendere'de tanzim satışların yapılacağını aktaran Gümrükçüoğlu, bu sayının daha da artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'da tanzim satışlara 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nda başladıklarını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Meydan Parkı'nın üst tarafında kurduğumuz tanzim satış yerimizi Boztepe yokuşu başında bulunan Yavuz Selim İlkokulunun bahçesine taşıyoruz. Meydan Parkı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle, tanzim satış yerini yine Meydan'a yakın bir bölgeye, halkımızın alışverişlerini daha rahat yapacakları bir ortama taşıma kararı aldık. Değirmendere'de, Demirkırlar İş Merkezi'nin karşısında belediyemize ait otopark alanında ve Atapark bölgesinde yıkılan SGK binalarının olduğu alanda yeni tanzim satış yerlerimizi pazartesi sabahından itibaren hizmete açıyoruz. Halkımızın ulaşımı en kolay sağlayabileceği noktalarda tanzim satışlarımız devam edecektir. "

Tanzim satış yerlerinin haftanın her günü 10.00 ila 18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini aktaran Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan enflasyonla topyekun mücadele çalışmaları ve fiyat spekülasyonları ile halkımızın mağdur edilmesine izin vermemek için Trabzon'umuzda başlattığımız tanzim satış uygulamasını daha da genişletiyoruz. Spekülatörlerin halkımızı mağdur etmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:28 Kaynak: AA

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