Trabzon'da yeni turizm sezonu görüşüldü - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, inanç, doğa ve daha birçok turizm noktasında farklı alanlara sahip Trabzon'un, gelen turistlere misafirperverlik ve güven noktasında güzel bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Ustaoğlu, yeni turizm sezonu ile ilgili kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizm anlamında istişare yapmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Dünyanın son iki yıldır sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Ustaoğlu, "2020 yılında başlayan ve ülkemize de mart ayında gelen koronavirüs neredeyse iki yılımızı her anlamda etkilemiş durumdadır. Bu dönem içerisinde zaman zaman devletimizin almış olduğu tedbirler ve saha uygulamaları ile vermiş olduğu mücadele sonucu normalleşme noktasında belli adımlar atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, tüm dünyanın bir şekilde kendilerine göre önlemler alarak bu süreci beraber yürütmeye çalıştığını dile getirerek, "Elbette ki belirli kuralların getirilmek zorunda olunduğu bu süreç ister istemez belli sektörlerde birtakım sıkıntıların yaşanmasına sebep olmuştur. İnanıyoruz ki inşallah 2022 yılı bu sıkıntılardan kurtulduğumuz yeni umutlar bağladığımız bir sezon olur." diye konuştu.

Trabzon'da turizm noktasında atılan adımların güzel bir şekilde sonuçlarının alındığını vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle geçtiğimiz yıllarda Körfez ülkeleri ile başlayan açılım, o bölgelere yapılan ziyaretler ve bunun sonucunda ilimize yapılan yatırımlar şehrimizi en çok ziyaret edilen yer konumuna getirmiştir. İnanç, doğa ve daha birçok turizm noktasında farklı alanlara sahip Trabzon, gelen turistlere misafirperverlik ve güven noktasında güzel bir örnek oluşturmaktadır."

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan İlarslan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, TURSAB Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, il protokolü ve turizm paydaşları katıldı.

Toplantıda, Turizm Kent Konseyi'nin sunumunun ardından sektör temsilcileri yeni sezona yönelik görüş ve önerilerini gündeme getirdi.