Trabzon'da yeni yapılacak Yalıncak plajı çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımına yeni başlanacak Yalıncak plajı projesinin yerli ve yabancı turistler için denizle buluşma noktası olacağını söyledi.

Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan 1 kilometrelik plaj alanında incelemelerde bulundu.

Trabzon'a yakışır bir plajın önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesi için yüklenici firma yetkililerinden söz aldığını belirten Zorluoğlu, "Yalıncak Plajı Projemiz hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası olacak. Bu bakımdan yüklenici arkadaşımızdan özellikle rica ediyoruz, burası vatandaşımızın beğeneceği, önem ifade eden bir yatırım olmalı. Yarından itibaren yapımına başlanacak olan projemizin süratle önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesini istiyorum." diye konuştu.

Standartlara uygun bir anlayışla çalışılmasını beklediğini aktaran Zorluoğlu, "Ben bazı konularda çok hassas davranırım. Ekibime de hep söylüyorum, yapılan iş, işçiliği ve malzemesi itibarıyla çok düzgün, standartlara uygun olmalı. Çok küçük detaylara kadar bakarım." dedi.

Zorluoğlu'na incelemeleri sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, ilgili daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.