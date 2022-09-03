KARADENİZ'İN YENİ MEYVESİ 'ARONYA'DA HASAT ZAMANI - Son Dakika
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KARADENİZ'İN YENİ MEYVESİ 'ARONYA'DA HASAT ZAMANI

03.09.2022 11:02

TRABZON'da yetiştirilmeye başlanan, aslen ana vatanı Kuzey Amerika olan ve halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen Aronya meyvesinin hasadına başlandı.

TRABZON'da yetiştirilmeye başlanan, aslen ana vatanı Kuzey Amerika olan ve halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen Aronya meyvesinin hasadına başlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan meyvenin üretim alanları yaygınlaşırken, hasadı yapılan ürünler bahçede alıcı buluyor. Akçaabat ilçesinde kaymakamlık ve Ziraat Odası iş birliği ile 2 yıl önce 30 üreticiye 250'şer adet aronya meyvesi fidanı dağıtıldı. Fidanlar dikildikten 2 yıl sonra toplanan meyveler bahçede alıcı bulurken, aslen ana vatanı Kuzey Amerika olan meyvenin bölgeye uyum sağlaması ile üretim alanları yaygınlaştırılmaya başlandı. Halk arasında 'süper meyve' olarak anılan Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronya meyvesinin kilosu 120 ila 150 lira arasında satışa sunulurken bu yıl hasadı yapılan ürünlerin tamamı satıldı. Aronya'nın üretimi için üreticilere destek verilerek meyvenin kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

'AKÇAABAT, MEYVENİN OLUŞUMUNA ÇOK MÜSAİT'

Yapılan deneme üretimlerinde Aronya meyvesinin bölgeye çok uyumlu olduğunun tespit edildiğini belirten Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, '2020 yılında 30 bahçe oluşturduk üreticilerimizle beraber. Normalde üçüncü yılında meyve vermeye başlıyor fidanlar ama şu anda bizim bulunduğumuz bahçede ikinci yılımız doldu. 500 kilo civarında ürünümüz var bu bahçede. Bu süreçte gördük ki Akçaabat ilçemizdeki topraklar ve iklim yapısı Aronya meyvesinin oluşumuna çok müsait. Biz bu yıl yine 30 bahçe daha yapmayı planlıyoruz. Aronya üreticilerimizin sayısını arttırmak istiyoruz. Aronya meyvesini tıpkı bir fındık gibi sanayi ürünü olarak işleyip ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Sağlık meyvesi diye geçiyor ürün. Hal böyle olunca talep çok. Aronya meyvesinin tesisini de kurmak istiyoruz diye konuştu.

'DAHA TOPLAMADAN ÜRÜNLERİMİZİN YARISI SATILDI'

2 yıl önce diktiği fidanlarda hasada başladığını belirten üretici Murat Civelek, 'Daha öncelerden bahçeme çilek dikiyordum. Sonra aronya meyvesinin getirisini duydum ve aronya fidanları diktim. Şimdi de hasat dönemi geldi. Daha toplamadan ürünlerimizin yarısı satıldı. Çok faydalı bir ürün. Ama fazla bilinmiyor ülkemizde. Meyveyi bilenler de hemen hasat başlar başlamaz gelip alıyorlar dedi.

'SAÇ TELİNDEN TIRNAĞA KADAR FAYDASI OLAN BİR MEYVE'

Üretici Tayfun Kandaz ise, 'İlk başlarda Akçaabat'ta 3 tane aronya bahçesi vardı. Ama şimdi bu sayı 73'e çıktı. Üretim alanları gün geçtikçe artıyor. Getirisi olan bir meyve. Çok fazla zahmeti yok. Şu an üretim 4 ton civarında bir üretim var. Satış konusunda da bizler de sipariş alıyoruz, belediye de tesis kurarak bize bu anlamda yardımcı olacak. Sağlık açısından saç telinden tırnağa kadar faydası olan bir meyve. Antioksidan değeri çok yüksek, bağışıklık sistemini çok güçlü tutuyor. Damarları temizliyor. Çok fazla rağbet var. Çok faydalı bir ürün şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Kuzey Amerika, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARADENİZ'İN YENİ MEYVESİ 'ARONYA'DA HASAT ZAMANI - Son Dakika

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