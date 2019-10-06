Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yıldırım böyle düştü
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Trabzon'da yıldırım böyle düştü

1 saat önce

Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

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Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.


Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. - TRABZON

Değirmendere, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:21 Kaynak: İHA
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