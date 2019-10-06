Trabzon'da yıldırım böyle düştü
1 saat önce
Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
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