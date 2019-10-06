Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
1 saat önce
Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdıTRABZON - Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:21 Kaynak: İHA
Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
TRABZON - Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
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