Son Dakika Haberleri: Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
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Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

1 saat önce

Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdıTRABZON - Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

TRABZON - Trabzon'da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.

Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.

Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

Trabzon, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:21 Kaynak: İHA
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